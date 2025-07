Richard Rios Inter il colombiano è il grande sogno della Roma a centrocampo | nerazzurri fuori dalla corsa?

La Roma sognava Richard Ríos, il talento colombiano del Palmeiras, pronto a rinforzare il centrocampo giallorosso. Mentre l’Inter sembra aver mollato la presa, i giallorossi puntano deciso su questo giovane promettente, il cui sogno di vestire la maglia della Roma potrebbe diventare realtà. La sfida tra club è aperta, e le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Ríos e per il centrocampo capitolino.

Le ultime sul talento del Palmeiras. Come rivelato da Il Messaggero, la Roma è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e ha individuato in Richard Ríos, centrocampista colombiano del Palmeiras, la principale opzione per potenziare il reparto. Il giocatore classe 2000 è al centro dell'attenzione del club giallorosso, ma la trattativa è tutt'altro che semplice, con il Palmeiras che ha fissato il prezzo a circa 30 milioni di euro, cifra che la Roma sta cercando di negoziare. La concorrenza per Ríos.

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - La Roma si proietta verso un futuro ricco di talento e personalità, puntando il dito su Richard Rios, il giovane centrocampista colombiano del Palmeiras.

Rios a un passo: colpo da 30 milioni Il colombiano ha detto sì alla Roma Corriere della Sera (G.Piacentini) La Roma prosegue con decisione la sua campagna di rafforzamento puntando forte sul mercato sudamericano. I nomi in cima alla lista sono Richard Ri Vai su Facebook

La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné; Roma accelera per Richard Rios: contatti con il Palmeiras per il centrocampista colombiano; Richard Rios, chi è il colombiano nel mirino di Roma e Inter: età, altezza, carriera, vita privata, stipendio,.

Mercato, la Roma continua a seguire Rios: il Palmeiras non scende dai 30 milioni - Il club brasiliano ha ricevuto un’offerta del West Ham per il centrocampista colombiano, ma il giocatore ha rifiutato perché vuole giocare in Italia ... Si legge su msn.com

Roma, colpo Rios: 30 milioni per il talento colombiano tra campo e leggenda - La Roma è vicinissima a Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, uno dei profili più seguiti del mercato sudamericano. Lo riporta stadiosport.it