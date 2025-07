La Lega perde pezzi lascia Del Sorbo | E' lontana dai territori ma il mio impegno continua

La politica è fatta di scelte e di cambiamenti, e oggi assistiamo a un nuovo capitolo nella storia della Lega in provincia di Salerno. La decisione del consigliere Giuseppe Del Sorbo di lasciare il partito rappresenta un momento di riflessione, ma il mio impegno nel territorio e per la comunità continua con determinazione. La strada verso il futuro si costruisce anche grazie a questi passaggi cruciali.

Un addio illustre per la Lega della provincia di Salerno: il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo, che è anche consigliere comunale ad Angri, ha annunciato la sua uscita dal partito di Matteo Salvini, proprio alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali in Campania. Il giovane.