Pallanuoto il Setterosa si gioca il primo posto nel girone mondiale nel big match contro l’Australia

La pallanuoto femminile si accende a Singapore, dove il Setterosa si gioca una posizione strategica nel girone mondiale contro l’Australia. Dopo aver superato la Nuova Zelanda, questa sfida rappresenta un crocevia cruciale per le ambizioni italiane, con il primo posto in palio e una chance concreta di qualificazione. L’attesa è palpabile: domani alle 11:35 su Rai 2 e Sky Arena, il nostro team scende in campo per scrivere un altro incredibile capitolo di questa avventura.

Non è un appuntamento da dentro o fuori, ma gli somiglia molto. Nella seconda giornata del girone A dei campionati del mondo femminili l'Italia, reduce dal 14-9 con cui ha superato la Nuova Zelanda, affronta a Singapore, fischio d'inizio previsto domani alle 11:35 con diretta tv su Rai 2 e Sky Arena, l'Australia, che all'esordio ha annichilito la formazione padrona di casa. L'importanza della posta in palio è certamente elevata perché aggiudicarsi il successo significa blindare quella prima posizione che garantirebbe l'accesso ai quarti di finale. L'ingresso diretto tra le prime otto garantisce la possibilità di avere più tempo per preparare la sfida chiave del torneo e l'opportunità di recuperare le energie mentali e fisiche spese nella prima parte del torneo.

Setterosa 22° Mondiali di Pallanuoto Singapore - 11 / 24 luglio 2025 Girone con Australia, Nuova Zelanda e le padrone di casa per il Setterosa nel sorteggio di maggio a Budapest.

