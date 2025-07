Falsi documenti ai migranti per farli entrare in Italia blitz nel casertano | 9 arresti

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha smascherato un giro di falsi documenti ai migranti nel Casertano, con 9 arresti e oltre 1.300 controlli. La lotta all’immigrazione clandestina si fa sempre più intensa e articolata, mettendo in luce le sfide del sistema di sicurezza italiano e la necessità di strategie efficaci. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire legalità e sicurezza sul territorio.

Anche la provincia di Caserta è stata protagonista dell’importante operazione nazionale della Polizia di Stato contro l’immigrazione clandestina, che ha portato all’arresto di nove persone in tutta Italia e al controllo di oltre 1.300 stranieri e 167 imprese. L’inchiesta, coordinata dal Servizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

