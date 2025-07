Arezzo protagonista in Europa | OpenCom nel progetto Horizon Talent Pass da tre milioni per l' economia circolare

Arezzo si distingue ancora una volta come protagonista in Europa, grazie a OpenCom e al suo ruolo nel progetto Horizon Talent Pass, un investimento di oltre tre milioni dedicato all'economia circolare. Il centro aretino, tra i 10 partner europei, si impegna a promuovere la mobilità dei talenti e il trasferimento di conoscenze nel settore della sostenibilità , consolidando il ruolo di Arezzo come capitale dell’innovazione e della green economy. Un risultato che apre nuove prospettive per il futuro locale e continentale.

Arezzo, 12 luglio 2025 –  Il centro aretino tra i 10 partner del progetto Horizon Europe che punta a sviluppare mobilità dei talenti e trasferimento di conoscenze nel settore della sostenibilità OpenCom, il centro aretino specializzato nell'investigazione di nuove competenze e nella progettazione di curricula innovativi, è stato selezionato come partner del progetto europeo Talent Pass, un'iniziativa da 3 milioni di euro finanziata dal programma Horizon Europe per potenziare la mobilità dei talenti nell'economia circolare.

