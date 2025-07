Sinner-Alcaraz in finale a Parigi e Londra | c’è un’assonanza con Federer-Nadal

Il mondo del tennis è in fermento: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendono le finali di Parigi e Londra, un'inedita assonanza con le leggende Federer e Nadal. Questi giovani talenti hanno scritto un capitolo straordinario della storia tennistica, raggiungendo due grandi finali nello stesso anno. Solo in passato, pochi sono riusciti a eguagliare un simile traguardo nell’Era Open. La loro rivalità promette di entrare nell’Olimpo di questo sport senza precedenti.

Alla fine, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno un altro motivo in più per definirsi parte della storia del tennis. I due arrivano assieme alla finale del Roland Garros e a quella di Wimbledon nello stesso anno. In Era Open, solo un’altra accoppiata ce l’aveva fatta. Non una, ma tre volte. I nomi sono quelli più iconici, la rivalità è quella che ha segnato 15 anni di tennis (dal primo all’ultimo incontro l’uno contro l’altro): Roger Federer contro Rafael Nadal. E la loro, appunto, fu una vera e propria trilogia tra terra ed erba. Cominciò nel 2006, quando arrivò la prima e attesa finale tra i due in uno Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz in finale a Parigi e Londra: c’è un’assonanza con Federer-Nadal

