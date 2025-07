Lautaro-Thuram non è finita | il commento social non basta

Lautaro Thuram non è finita: il commento social scherzoso del francese sul compagno non ha dissipato le tensioni nello spogliatoio dell’Inter. L’atmosfera, tra sfoghi e risposte pubbliche, ha sollevato dubbi sulla serenità del gruppo nerazzurro, coinvolgendo anche altri giocatori come Marcus Thuram. Per molti, questa situazione rappresenta un banco di prova importante per la coesione della squadra, che ora deve dimostrare di saper superare le crisi e ritrovare l’unità.

Il commento scherzoso del francese sui social al proprio compagno non ha comunque convinto sul totale rasserenamento dello spogliatoio L’Inter in questi ultimi giorni non è stato solo mercato, anzi. A tenere banco è stato lungamente lo sfogo di Lautaro Martinez e la conseguente replica di Calhanoglu sui social. Un caos e delle tensioni nello spogliatoio che hanno investito anche altri giocatori, tra cui Marcus Thuram. Per tanti infatti l’argentino con il suo discorso non si riferiva al centrocampista turco, o almeno non solo. Sta di fatto che dopo le parole di Marotta, che ha individuato proprio Calhanoglu come bersaglio dell’invettiva del numero 10, è arrivata la reazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lautaro-Thuram, non è finita: il commento social non basta

