Sorpreso dai carabinieri tira fuori il coltello

Una notte movimentata a Levico Terme: un 26enne marocchino, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di entrare in un'abitazione, ha reagito con un gesto estremo tirando fuori un coltello. La sua fuga si è conclusa con un arresto in flagranza da parte dei militari di Borgo Valsugana e Baselga di Pinè. Non solo, perché lo stesso è stato pure...

È finito in manette il 26enne marocchino che nella notte tra giovedì e venerdì ha cercato di entrare in un'abitazione del centro di Levico Terme: il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Borgo Valsugana e Baselga di Pinè. Non solo, perché lo stesso è stato pure.

