Sabato all’insegna delle donne a Offida

la rassegna Semplicemente Donna si conclude con un’occasione per riscoprire e valorizzare il ruolonella storia locale, attraversando le vie della città e lasciandosi guidare dai racconti di figure femminili che hanno segnato il territorio., alle 15, in Piazza del Popolo, si terrà la camminata con guida turistica ’e le’, organizzata da U.S. Acli Marche. Il pomeriggio proseguirà alle 17 nella Sala Pertini con la presentazione del libro Protagoniste, un progetto letterario collettivo nato in Umbria nel 2024 a sostegno dei Centri Antiviolenza (Cav). L’iniziativa si distingue per la sua originalità: sei autori uomini si fanno portavoce di storie di, reali o immaginarie, affrontando temi come la solitudine, le parole non dette, le violenze subite e le battaglie quotidiane per l’autodeterminazione.