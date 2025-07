Serio in agonia moria di pesci | le immagini della strage

Il fiume Serio si ritrova davanti a una scena di devastazione senza precedenti: centinaia di pesci morti in un'area tra Seriate e Grassobbio, suscitando l’indignazione dei pescatori locali. Uniti nel dolore e nella preoccupazione per l'ambiente, questi uomini e donne si mobilitano per chiedere risposte e tutela. Una tragedia che scuote l’intera comunità, spingendo tutti a riflettere sull’importanza di preservare i nostri corsi d’acqua e il fragile equilibrio naturale che li regge.

Fiume Serio. I pescatori ci sono, uniti e compatti in nome di una questione che hanno particolarmente a cuore: la tutela ambientale del ‘loro’ fiume, dopo la strage di pesci registrata in questi giorni nel fiume Serio tra Seriate e Grassobbio, con la morte di oltre centinaia di esemplari. “Nessuno inizialmente si è accorto – racconta un pescatore della zona -. L’intuizione è arrivata da un esperto, con una conoscenza ultra-trentennale del fiume. Quando si è reso conto che l’acqua era troppo bassa rispetto al normale, ha deciso di scendere lungo l’argine di una parte del fiume notando le prime carcasse”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Serio in agonia, moria di pesci: le immagini della strage

