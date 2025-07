Questioni di famiglie Il marchio della storia sulla vittoria dell’Oca

Questione di famiglia, storia e tradizione si intrecciano nel sorprendente trionfo dell’oca, simbolo di tenacia e identità. “Certi destini sono già scritti…”, ma il vero segreto sta nel mettere impegno e passione per scrivere il proprio. Come gli ocaioli ci insegnano, aiutati da se stessi, con determinazione, si può riscrivere il destino. E così, l’oca ha conquistato la città, portando con sé un’eredità che dura nel tempo...

"Certi destini sono già scritti.". Ma chi l’ha detto? Ognuno è padrone del proprio destino, è vero, ma è necessario impegnarsi in prima persona per raggiungere certi obiettivi. Lo dice anche il proverbio che in questi giorni gli ocaioli hanno riscritto: "Aiutati che Dio(doro) ti aiuta". E’ proprio così! L’Oca ha invaso la città con pieno diritto, di notte, di giorno, sotto un sole cocente, e lo ha fatto nel segno di quella tradizione, anche famigliare se vogliamo, che in Fontebranda è puro stile di vita. Ne è un chiaro esempio il capitano esordiente e vittorioso Duccio Cottini, che tra le sue tante dediche prima e dopo il Palio, ha ricordato in primis il padre Antonio, già capitano nel 1991, nonché il nonno Lao che per molti anni, dal 1964 al 1980, ha ricoperto il ruolo di Governatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it