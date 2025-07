Dribbling e imprevedibilità sulla fascia mancina | Sulemana e non solo per dare fantasia e freschezza

in una parola: innovazione. Con Kamaldeen Sulemana, l’Atalanta punta a rivoluzionare il suo stile di gioco, portando imprevedibilità e vivacità sulla fascia sinistra, elementi essenziali per sorprendere avversari e tifosi. Un acquisto che potrebbe fare la differenza, svelando nuove strategie offensive e ridando smalto a una squadra pronta a scrivere un nuovo capitolo di fantasia e freschezza.

L'acquisto di Kamaldeen Sulemana da parte dell'Atalanta sembra il primo tassello di una strategia che punta ad aggiungere quei dribbling, quel quid di fantasia e di freschezza che nella scorsa stagione ha spesso 'inceppato' la squadra, specialmente contro le piccole. Il giocatore in grado di rompere gli schemi, sostanzialmente, quello che sa creare la superiorità numerica dal nulla, generando situazioni di pericolo. In una parola: imprevedibilità. Imparare dagli errori e non guardare solo al bicchiere che, più che mezzo è quasi del tutto pieno, è sinonimo di maturazione. L'Atalanta se li ricorda bene quegli 0-0 contro Venezia e Cagliari di fronte al proprio pubblico, in cui sono stati lasciati per strada i punti che hanno marcato la differenza tra poter lottare e non lottare per uno Scudetto col senno di poi più che alla portata.