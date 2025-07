Auto fantasma nei quartieri di Bergamo | Abbandonate occupano parcheggi e rilasciano inquinanti

A Bergamo, i quartieri periferici come Boccaleone e Celadina sono teatro di un inquietante fenomeno: auto fantasma abbandonate che occupano parcheggi e inquinano l’ambiente. Il consigliere della Lega Alberto Ribolla denuncia la presenza di veicoli senza targa né assicurazione, simboli di una problematica crescente che richiede interventi immediati per tutelare cittadini e quartieri. Ma quanto è estesa realmente questa minaccia nel cuore della città?

Bergamo. Il fenomeno non è nuovo, soprattutto nei quartieri periferici come Boccaleone e Celadina. È il consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla a riportare l’attenzione sulla problematica delle auto abbandonate nelle vie pubbliche di Bergamo. In via Monte Misma a Celadina, non distante dalle case popolari, sarebbero almeno quattro i veicoli senza targa e assicurazione. “Ma il numero complessivo riscontrabile nel quartiere è più alto – denuncia il consigliere leghista -. Ho ricevuto segnalazioni da diversi cittadini: lamentano l’occupazione di parcheggi pubblici da parte di auto fantasma”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it