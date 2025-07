I nostri associati non delocalizzano le loro attività

In un mondo dove la delocalizzazione sembra spesso la sola via di fuga, i nostri associati mantengono saldo il legame con il territorio, rafforzando l'economia locale e garantendo un futuro sostenibile. L'ONU ha recentemente proclamato il 2025 come Anno Internazionale delle Cooperative, riconoscendo il valore sociale e economico di queste realtà. È un segnale chiaro che le cooperative sono protagoniste di un modello di crescita etico e duraturo, destinato a fare la differenza nella società.

di Enrico Turati L’ONU ha proclamato il 2025 Anno Internazionale delle Cooperative per la seconda volta nella storia, dopo il 2012. "È un riconoscimento che testimonia la crescente consapevolezza a livello globale del ruolo insostituibile delle cooperative nello sviluppo economico e sociale - spiega Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative colosso italiano della cooperazione con 16mila realtà associate, 550.000 dipdenti, 3,3 milioni di soci e un fatturato aggregato di 82 miliardi di euro - Il tema scelto dall’ONU ’Le cooperative costruiscono un mondo migliore’ non è uno slogan, ma una realtà tangibile che viviamo ogni giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "I nostri associati non delocalizzano le loro attività"

