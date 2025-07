barlassina entra nella rete del benessere il comune pensa alla salute degli impiegati

Barlassina fa un passo avanti verso il benessere dei suoi cittadini, puntando sulla salute degli impiegati e sulla qualità della vita lavorativa. Durante l’edizione 2025 del Premio Whp a Milano, il sindaco Paolo Vintani ha sottolineato l’importanza del progetto "Aziende che promuovono salute – Rete Workplace Health Promotion Lombardia", ispirato ai principi dell’OMS, per creare ambienti di lavoro più salutari e sostenibili. È un impegno che mira a trasformare i luoghi di lavoro in spazi di benessere...

Si è parlato di Barlassina in occasione dell’edizione 2025 del Premio Whp. Il sindaco Paolo Vintani era presente a Milano per ribadire l’importanza del programma " Aziende che promuovono salute – Rete Workplace Health Promotion Lombardia ". Un progetto che si fonda sul modello promosso dall’ OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) e ha come obiettivo prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche. Le aziende che aderiscono al programma si impegnano a costruire, attraverso un processo partecipativo e in un’ottica di responsabilità sociale, un contesto che favorisce l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it