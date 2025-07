Microbioma intestinale una banca della cacca per salvarlo

Immagina di poter proteggere il tesoro nascosto nel tuo intestino: i microbi che regolano salute e benessere. Con il progetto Microbiota Vault Inc., questa idea diventa realtà , raccogliendo e conservando migliaia di campioni fecali come una vera e propria banca della cacca. Un passo rivoluzionario per preservare e studiare i nostri microbi intestinali, aprendo nuove strade alla medicina personalizzata. È il primo passo per un futuro in cui la cura inizia dall’interno.

È il progetto del Microbiota vault inc, che sta raccogliendo migliaia di campioni fecali in modo da poter conservare i preziosi microbi intestinali. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Microbioma intestinale, una banca della cacca per salvarlo

