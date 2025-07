gli usa ora rassicurano kiev

Gli Stati Uniti ora mostrano un atteggiamento più rassicurante nei confronti di Kiev, con Trump che dialoga con Zelensky, anche se le vere intenzioni restano oscure. Nel frattempo, Vladimir Putin si mostra sempre più deciso, con un attacco massiccio a Kiev che ha colpito principalmente obiettivi civili. La Casa Bianca fatica a trovare una soluzione concreta in una trattativa ancora senza esito: una situazione che rischia di aggravare ulteriormente il conflitto e le sue conseguenze.

