Weekend con il ‘Motoraduno del mare’

Vivi l’emozione di un weekend all’insegna della passione su due ruote con il Motoraduno del Mare! Organizzato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli in occasione della Festa del Porto, questo evento attira oltre cento motociclisti di ogni tipo, pronti a condividere l’amore per la strada. Due entusiasmanti tour in moto, guidati da esperte guide, ti condurranno alla scoperta di panorami mozzafiato. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza unica...

Oggi e domani torna l’appuntamento con il ‘Motoraduno del Mare’ evento organizzato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli in occasione delle celebrazioni della Festa del Porto e dedicato a tutte le tipologie di moto. Per la manifestazione, a calendario Fmi (Federazione motociclistica italiana), sono attesi in città oltre un centinaio di motociclisti. Il programma delle due giornate del raduno prevede due tour in moto, accompagnati dalle guide del Moto Club Pesaro Tonino Benelli. Oggi, alle ore 16.30 si parte dalla sede dal Museo Officine Benelli di Pesaro (iscrizioni a partire dalle 15), per affrontare la Strada Panoramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Weekend con il ‘Motoraduno del mare’

Sabato 5 e domenica 6 luglio torna l'appuntamento con il Motoraduno del Mare, evento organizzato dal Moto Club Benelli in occasione della Festa del Porto di Pesaro. Una manifestazione inserita all'interno del calendario del Campionato italiano e regionale

Ottimo successo al motoraduno “Bikers Club Group 73“ - Quello della settimana scorsa è stato un weekend all’insegna dei motori, della passione e della condivisione quello che ha ... Segnala msn.com