Caldo record | A Bergamo nessun picco di accessi al Pronto Soccorso ma vietato abbassare la guardia

Nonostante il caldo record che sta investendo Bergamo, i numeri degli accessi al pronto soccorso rimangono sotto controllo. Tuttavia, il Dottor Zucchi avverte: “È fondamentale non abbassare la guardia”. La prevenzione e l’attenzione ai segnali di disagio sono più che mai essenziali per affrontare questa ondata di calore senza rischi. A titolo…

“L’ondata di caldo si sta facendo sentire anche in Bergamasca, ma sinora non sono stati rilevati particolari picchi degli accessi ai Pronto Soccorso di città e provincia”. Così il dottor Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo, illustra i numeri relativi alle persone che si sono recate negli ospedali del territorio per problematiche legate alle temperature bollenti che stanno caratterizzando questi giorni. A titolo di premessa, va precisato e ricordato che le indagini epidemiologiche si concentrano sull’analisi di dati aggregati, come medie, percentuali e statistiche, adottando uno sguardo “macro” sui fenomeni da approfondire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caldo record: “A Bergamo nessun picco di accessi al Pronto Soccorso, ma vietato abbassare la guardia”

