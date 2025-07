Parco di Migliarino già nel degrado Perché sono stati tagliati gli alberi?

Il parco di Migliarino Gi224, ormai in stato di degrado a causa della recente potatura degli alberi, desta preoccupazione tra i cittadini. Il consigliere Marveno Brina di "Scelgo Fiscaglia" e segretario del Pd critica la gestione attuale e chiede una revisione della convenzione con Acer, affinché il Comune assuma un ruolo più deciso nella cura e valorizzazione del patrimonio pubblico. È fondamentale ascoltare le sue proposte per garantire un futuro migliore al parco e ai residenti.

Il consigliere Marveno Brina del gruppo di minoranza "Scelgo Fiscaglia" e segretario del Pd interviene sulla recente messa in approvazione di "Convenzione" con l’Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) per la gestione del patrimonio immobiliare di Fiscaglia fino al 2030". Brina chiede una nuova convenzione con Acer che attribuisca un ruolo più incisivo del Comune nell’attività di gestione del patrimonio edilizio pubblico residenziale e di presentare una ricognizione dello stato di avanzamento dei lavori cantierati e su quelli di prossima iniziativa come l’edificio ex scuole di Migliarino, intervento Appi Farm, Centro polifunzionale, Parco comunale, Area ex estivo Clic in Migliarino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it