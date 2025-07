Putin gela Trump | Non ci fermiamo E senza aiuti Usa ora vede la vittoria

In un mondo in costante fermento, la recente telefonata tra Putin e Trump ha acceso il dibattito internazionale. Mentre lo zar ribadisce: "Non rinunciamo ai nostri obiettivi", Mosca si mostra superiore in termini di soldati e armamenti. La strategia di non fermarsi, anche senza aiuti esterni, potrebbe spingere Kiev alla resa, aprendo un nuovo capitolo di tensione globale. La partita è ancora aperta e il futuro si gioca sul filo del rasoio.

Telefonata di un’ora tra i due leader. Lo Zar: "Non rinunciamo ai nostri obiettivi". Mosca superiore in soldati e armamenti: lo stop può spingere Kiev alla resa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin gela Trump: "Non ci fermiamo". E senza aiuti Usa ora vede la vittoria

