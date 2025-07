Un mese di Lissone Summer Vibes Rock colonne sonore e silent disco

Un mese di Lissone Summer Vibes, un viaggio tra musica e atmosfere indimenticabili. Dai grandi classici del pop italiano di Max Pezzali e gli 883 alle colonne sonore reinterpretate in versione arpa e voce, dal rock di Vasco alle silent disco da ballare in cuffia, senza dimenticare giovani talenti e jazz legend come Glenn Miller e il Quartetto Cetra. Sei appuntamenti che trasformeranno ogni sera in un’esperienza unica e coinvolgente, creando un’atmosfera magica e vibrante per tutti gli amanti della musica.

Dal pop italiano di Max Pezzali e degli 883, con la loro migliore tribute band in assoluto, alle piĂą belle colonne sonore da film rilette in versione per arpa e voce. Dal rock di Vasco alla silent disco da ballare in cuffia, passando per giovani talenti emergenti e per un gruppo vocale che interpreterĂ in chiave jazz pezzi storici di Glenn Miller e del Quartetto Cetra, fino ad arrivare agli Abba. Sei appuntamenti lungo tutto il mese, per riempire l’estate di musica e divertimento. PrenderĂ il via questo weekend la seconda edizione del festival Lissone Summer Vibes, rassegna musicale organizzata dal Comune per tenere compagnia a chi trascorre le settimane calde in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un mese di Lissone Summer Vibes. Rock, colonne sonore e silent disco

