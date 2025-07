Bimba di 3 anni sta male Le scoprono un tumore Operata d’urgenza i genitori | Grazie a tutti di cuore

In un gesto di straordinaria collaborazione, la sanità toscana si unisce ancora una volta per offrire speranza e cura a una piccola guerriera di soli 3 anni. Dall’ospedale del Cuore al Meyer, ogni passo è stato dedicato a salvarle la vita e ridarle un futuro luminoso. Questa è la testimonianza di come la rete sanitaria possa fare la differenza: perché nessuna battaglia è troppo grande quando si lotta con il cuore.

GROSSETO Monasterio e Meyer insieme per donare una speranza ad una piccolissima paziente oncologica. Ancora una volta la sanità toscana fa rete e garantisce la migliore risposta di cura ad una bambina di 3 anni. La piccola, a cui gli specialisti del Meyer hanno diagnosticato un tumore, è stata operata all’ Ospedale del Cuore due volte, una prima volta in emergenza, con un intervento salvavita, la seconda volta per l’asportazione del tumore. La piccola, originaria del grossetano, si è sentita male improvvisamente, un sabato pomeriggio, accusando fortissimi dolori addominali. All’ospedale di Grosseto i medici hanno immediatamente compreso la gravità del quadro clinico, attivato la rete pediatrica regionale, e la bambina è stata trasferita d’urgenza al Meyer. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimba di 3 anni sta male. Le scoprono un tumore. Operata d’urgenza, i genitori: "Grazie a tutti di cuore"

