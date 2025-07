Made Film Festival a Bergamo la 3ª edizione del progetto che racconta l’impresa attraverso il cinema

La 3170ª edizione del Made Film Festival di Bergamo si prepara a emozionare, portando sul grande schermo un racconto originale dell’impresa italiana. Questa prestigiosa manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio di Bergamo e realizzata da Lab80 Film, si distingue per la sua capacità di unire cultura d’impresa e linguaggio cinematografico attraverso prospettive innovative. La novità 2025, un progetto inedito di un giovane autore emergente, promette di rivitalizzare ulteriormente il legame tra cinema e imprenditoria, offrendo uno sguardo fresco e coinvolgente sul nostro tessuto economico

Bergamo. Una nuova produzione originale per raccontare l’impresa italiana attraverso gli occhi di un giovane autore emergente: è questa la novità 2025 del progetto Made – Made Film Festival, promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo e realizzato da Lab80 film, giunto alla terza edizione, che punta a rafforzare il legame fra cultura d’impresa e linguaggio cinematografico a Bergamo. Quella proposta è una evoluzione del format “Made In”, cioè una produzione audiovisiva inedita, firmata da un giovane autore under35, che racconterà un’eccellenza del Made in Italy simbolo di archeologia industriale e manifattura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: made - bergamo - film - impresa

Da ‘gassosai’ a distributori Ho.Re.Ca specializzati: l’evoluzione made in Bergamo di Betti Bevande - Betti Bevande, fondata nel 1929, rappresenta l'evoluzione made in Bergamo nel settore delle bevande. Da gassose a distributori, l'azienda ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato, diventando un punto di riferimento per bar e ristoranti.

MADE Film Festival 2025: il cinema che racconta il saper fare Oggi è stata presentata la terza edizione di MADE, il festival ideato dalla Camera di commercio di Bergamo e realizzato da Lab 80 film, che promuove il patrimonio d’impresa attraverso la narrazi Vai su Facebook

Made Film Festival, a Bergamo la 3ª edizione del progetto che racconta l’impresa attraverso il cinema; Video di Made Film Festival, torna il progetto che racconta l’impresa attraverso il cinema; MADE Film Festival.

Con MADE Film Festival Bergamo è capitale della cultura d’impresa - Questo fine settimana, presso «Lo Schermo Bianco» di Daste Bergamo, andrà in scena la prima edizione ... Da ecodibergamo.it

Made Film Festival, torna il cinema che racconta il patrimonio d’impresa: “Teniamo insieme memoria e innovazione” - Torna MADE Film Festival, il progetto di promozione del patrimonio d’impresa attraverso il linguaggio cinematografico, ideato dalla Camera di Commercio di Bergamo e realizzato da Lab 80 film, in ... Riporta bergamonews.it