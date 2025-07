Dalle spiagge più famose come La Pelosa a Stintino e Cala Mariolu Golfo di Orosei fino agli angoli nascosti ricchi di storia come le affascinanti baie dell’Asinara Una terra che ha ancora molto da offrire ai viaggiatori curiosi di scoprire nuovi itinerari e sapori autentici

Immergiti in un viaggio tra le meraviglie della Sardegna, un’isola che incanta con spiagge da cartolina come La Pelosa e baie nascoste cariche di storia come Asinara. Un luogo dove il mare, narratore di leggende antiche, si fonde con paesaggi mozzafiato e sapori autentici. Scopri un mondo che aspetta solo te: tra avventure, emozioni e tradizioni che restano nel cuore. La Sardegna ti aspetta per svelarti i suoi segreti più affascinanti.

In Sardegna il mare non è solo un elemento naturale: è voce antica, respiro profondo della terra, poesia liquida che accarezza la pietra e la memoria. Qui ogni insenatura, ogni granello di sabbia racconta una storia sospesa tra mito e silenzio, tra vento e luce. L’isola si rivela in tutta la sua bellezza marina con una grazia che incanta e un’anima che commuove. Tra le mete più celebri La Pelosa, a Stintino: un sogno d’acqua turchese che si stende come seta attorno a un’antica torre aragonese. Lì il mare è immobile, trasparente come vetro, e la sabbia finissima sembra polvere di luna. La costa orientale riserva un autentico capolavoro naturale, Cala Mariolu nel Golfo di Orosei: ciottoli bianchi come perle levigati dal tempo e acque di un azzurro che sfuma nel verde smeraldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle spiagge più famose come La Pelosa a Stintino e Cala Mariolu (Golfo di Orosei) fino agli angoli nascosti ricchi di storia come le affascinanti baie dell’Asinara. Una terra che ha ancora molto da offrire ai viaggiatori curiosi di scoprire nuovi itinerari e sapori autentici

In questa notizia si parla di: pelosa - stintino - spiagge - famose

LE NOSTRE ESCURSIONI SONO TORNATE! Finalmente potrete scoprire le più BELLE SPIAGGE e luoghi del nord Sardegna! Vi porteremo a Stintino, dove potete godere della favolosa spiaggia La Pelosa e Le Saline, Santa Teresa con il suo fantastico Borgo Vai su Facebook

Stintino, un viaggio tra le sue spiagge da sogno: da La Pelosa a Le Saline; Spiagge a pagamento: al via le prenotazioni per una giornata alla Pelosa di Stintino nell'estate 2025; Cosa sta succedendo alla spiaggia de La Pelosa a Stintino?.

Stintino: queste le spiagge più belle da vedere - A circa 2,5 chilometri a nord di Stintino, si trova una delle spiagge più famose di tutta la Sardegna: La Pelosa. Come scrive siviaggia.it

Cadavere senza testa in spiaggia a Stintino (Sassari): l'ipotesi dell'uomo scomparso nel nulla sei mesi fa, Andrea Careddu - Il giallo della Pelosa / Sassari Cadavere senza testa in spiaggia: l'ipotesi dell'uomo scomparso nel nulla sei mesi fa. Segnala today.it