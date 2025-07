Tutti pazzi per caddy e risciò Ma il centro diventa giungla Slalom pedoni clacson e caos | E le ambulanze rischiano

Firenze, un tempo placida e incantata, si trasforma ogni giorno in una giungla urbana dove il traffico impazza e il caos regna sovrano. Tra clacson, pedoni e ambulanze, il centro storico si rivela un teatro di confusione senza sosta. Ma cosa sta succedendo alla città che amiamo? Scopriamo insieme i motivi di questa trasformazione e le sfide che ci attendono per riportare Firenze alla sua antica pace.

di Antonio Passanese C'era un tempo in cui Firenze si poteva attraversare a piedi, lentamente, respirando la storia incastonata nei suoi vicoli, con l'eco lieve dei passi sul lastricato e lo scampanellio delle biciclette. Oggi, invece, le strade del centro sembrano corsie accelerate di un parco divertimenti dove tutto si muove troppo in fretta, troppo rumorosamente, troppo vicino. Per capirlo basta un rapido giro nel castrum tra le 10 e le 11 sotto il solleone: risciò elettrici che sfiorano le gambe, golf car che avanzano a colpi di clacson tra comitive disorientate, Ncc in fila in via de' Pecori e in via Roma che aspettano clienti senza neppure scendere dai veicoli e con i motori accessi: dentro aria condizionata, fuori cappa di smog che finisce dritta nei polmoni.