Il cielo è rosa sopra Bergamo via al Giro d’Italia femminile 2025

Il cielo rosa sopra Bergamo annuncia un evento storico: il Giro d’Italia Femminile 2025 prende il via oggi, domenica 6 luglio, dalla suggestiva ChorusLife. Per la prima volta nella sua lunga storia, questa prestigiosa corsa femminile, giunta alla 36ª edizione, sceglie Bergamo come capitale di partenza. L’entusiasmo è palpabile, e dalla presentazione alle 18.30 partirà un’avventura indimenticabile che trasformerà la città in un palcoscenico di passione e sport.

Ci siamo, è giunta l'ora. Oggi, domenica 6 luglio, il Giro d'Italia Women 2025 parte da Bergamo, per quella che sarà una prima volta storica. Il Giro d'Italia femminile, giunto alla 36esima edizione, ha già ospitato diversi arrivi di tappa a Bergamo, ma mai una grande partenza. La presentazione inaugurale delle 18.30 a ChorusLife sarà un primo antipasto di ciò che attende in questi giorni la città e la provincia. Proprio dallo smart district cittadino partirà la prima tappa, una cronometro lunga 14,2 km: il traguardo sarà posto sul Sentierone. Lunedì ripartenza da Clusone con la seconda tappa che si concluderà all'Aprica.

