Mengoni, protagonista di due notti indimenticabili al Dall’Ara, trasmette un messaggio di rinascita e speranza tra le crolli e le sfide. La sua musica, intrisa di trasparenze e fragilità, si erge a città di cristallo, simbolo di un percorso di ricostruzione personale e collettiva. Con il supporto di Giovanni Pallotti, Mengoni ha scelto di abbracciare i canoni della tragedia greca, per raccontare un mondo in evoluzione e il suo ruolo in esso.

Trasparenze e fragilità di un animo in bilico. "Dalle macerie si ricostruisce una città di cristallo che non so dove proietterà me e la società in cui viviamo" ammette Marco Mengoni raccontando il concept con cui affronta oggi e domani il giudizio del Dall’Ara. "Ecco perché con Giovanni Pallotti abbiamo scelto di utilizzare nella narrazione di questo mio nuovo kolossal da stadi i canoni della tragedia greca. Sia chiaro, però, che non ho utilizzato la struttura teatrale per traslarci dentro il mio repertorio tout court, ma solo i brani compatibili con la storia che andiamo a dipanare nel tentativo di accompagnare per mano lo spettatore in un preciso percorso emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mengoni, due notti al Dall’Ara: "Dopo ogni crollo si ricomincia"

