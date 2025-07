Saldi al via fra attese e criticità | Si premino i negozi di vicinato

I saldi sono ufficialmente iniziati, tra attese e sfide. I negozi di vicinato, simbolo del commercio locale, guardano con speranza alle vendite di fine stagione, nonostante la concorrenza online. Sara Rossi, presidente di Fismo Confesercenti Pistoia, si dice ottimista e segnala che i capi più richiesti sono abbigliamento estivo, calzature e abiti da cerimonia. Le prospettive sono positive, e il retail locale si prepara a cogliere questa opportunità per rilanciare il proprio ruolo nel cuore della città.

Iniziano i saldi. Con buone prospettive anche se il mondo on line rema contro ai negozi. Secondo Sara Rossi presidente di Fismo Confesercenti Pistoia e titolare del negozio "Segreti", gli articoli più gettonati si preannunciano: abbigliamento estivo donna e uomo, calzature (sandali e sneaker donna), abiti da cerimonia e costumi. "Sono buone - dice Sara Rossi - le aspettative da parte degli operatori pistoiesi. Le vendite di fine stagione, assumono per noi grande importanza, rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale che si sta perdendo a causa soprattutto delle vendite “on-line” – spiega – cui si aggiungono il disordine e l’eccesso delle vendite sottocosto, delle promozioni, delle offerte speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi al via, fra attese e criticità: "Si premino i negozi di vicinato"

In questa notizia si parla di: saldi - negozi - attese - criticità

"Notte bianca" in via Ricasoli, con l'avvio dei saldi negozi aperti fino alle 23: l'iniziativa dei commercianti - Preparati a vivere un’atmosfera unica: la notte bianca in via Ricasoli, con negozi aperti fino alle 23 e saldi irresistibili, è l’evento dei commercianti di Livorno per riscoprire lo shopping sotto le stelle.

#SanDonà – Esplosione nella notte, distrutto un negozio in centro Un boato improvviso, poi le fiamme. Erano circa le 4 del mattino di questa notte quando un’esplosione ha squarciato il silenzio della centralissima via Giannino Ancillotto, tra il Teatro Metropolit Vai su Facebook

Saldi al via, fra attese e criticità: Si premino i negozi di vicinato; Primi giorni di saldi: shopping, traffico e lunghe attese tra 'Campania' e 'Outlet La Reggia'; Saldi estivi al ‘calor bianco‘ Critiche di Lanza sulla data In anticipo e non rispettata.