Israele si prepara a conquistare Gaza e sradicare Hamas

Fonti dihanno dichiarato che «gli ostaggi rappresentano un'importante carta vincente e non saranno rilasciati tutti, vivi e morti, finché non ci sarà una chiara posizione israeliana sulla fine della guerra». Secondo quanto riportato da Ynet, che cita Reuters, alcune fonti hanno indicato che, dopo il confronto con i mediatori, potrebbero emergere ulteriori possibilità di compromesso per favorire progressi. Tra queste, lo scambio di ostaggi malati o deceduti con detenuti palestinesi, il miglioramento delle condizioni di detenzione o un aumento dei flussi di aiuti verso la Striscia di, inclusi macchinari pesanti e rimorchi.Due funzionari del governo israeliano hanno inoltre riferito che l'intenzione di Gerusalemme sarebbe quella di estendere la prima fase dell'accordo, prevedendo il rilascio di tre ostaggi da parte diogni settimana, in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi.