Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico | la scaletta delle canzoni

Stasera, l’iconico Ultimo conquista un nuovo record al Decimo Olimpico: il suo concerto gratuito al Parchetto di Roma segna una serata indimenticabile nella storia della musica italiana. Con una scaletta che celebra i successi più amati e qualche sorpresa speciale, il giovane artista di soli 29 anni si conferma come uno dei protagonisti più brillanti del panorama musicale. La sua storia continua, e questa sera scriverà un capitolo ancora più memorabile.

ULTIMO FA LA STORIA: STASERA IL DECIMO OLIMPICO, CONCERTO GRATIS AL PARCHETTO E ANNUNCIO SPECIALE Roma, domenica 13 luglio 2025 — Stasera sarà una data destinata a entrare negli annali della musica italiana: Ultimo salirà per la decima volta sul palco dello Stadio Olimpico, diventando a soli 29 anni l’artista più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. Un record che arriva dopo un viaggio trionfale con il tour “La favola continua.”, partito da Lignano, Ancona e Milano e approdato infine a Roma, dove Niccolò Moriconi — questo il suo vero nome — si è confermato profeta in patria. Sul palco, niente ballerini né ospiti a sorpresa: solo lui, con il suo inconfondibile cappellino, una canotta e un microfono. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ultimo ha regalato un'emozionante serata di musica e passione durante il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma

Questa sera, sabato 12 luglio 2025, Cesare Cremonini si esibirà dalle ore 21 allo stadio Olimpico di Torino.

Il cantautore romano ha annunciato una sorpresa per la terza data, quella del 13 luglio, allo stadio Olimpico. È stata un successo la prima delle tre date (tutte sold out) di Ultimo