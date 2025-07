Francesca Albanese? Retroscena | le mosse di Elly Schlein Occhio

Nel panorama della sinistra internazionale, si è accesa una nuova stella: Francesca Albanese, relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, ha fatto parlare di sé con le sue posizioni contro Israele e in favore di Hamas. La sua audace presa di posizione ha scatenato reazioni contrastanti, culminate nelle sanzioni dell’Amministrazione Trump. Ma quali sono le mosse di Elly Schlein in questo scenario complesso? Occhio, perché il suo ruolo potrebbe rivelarsi decisivo nel futuro della politica europea e globale.

C’è una nuova stella rossa nel firmamento della sinistra internazionale, è quella della relatrice dell’ Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, che in un sol colpo unisce l’odio per Israele, il plauso di Hamas e lo scontro aperto con l’Amministrazione Trump che ha deciso di sanzionarla. Washington ha spiegato chiaro e tondo le ragioni di quella che è una sua legittima prerogativa, considerando di non poter più tollerare la «campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele» attuata attraverso appelli e relazioni, «illegittimi e vergognosi sforzi di Albanese per fare pressione sulla Corte penale internazionale affinché agisca contro funzionari, aziende e leader statunitensi e israeliani». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese? Retroscena: le mosse di Elly Schlein. Occhio...

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

