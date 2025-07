Italia-Olanda oggi in tv Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Non perdere l’ultima emozionante sfida tra Italia e Olanda nella Volleyball Nations League 2025! Domenica 13 luglio alle ore 16, le azzurre scendono in campo ad Apeldoorn per chiudere la fase preliminare. Con un record impeccabile di 10 vittorie su 10, la squadra italiana si prepara a regalare un altro spettacolo. Scopri orario, programma e streaming di questa partita imperdibile, che potrebbe consacrare la nostra nazionale tra le migliori del torneo.

Ultima tappa della fase preliminare per la Nazionale italiana femminile, che domenica 13 luglio alle ore 16 ad Apeldoorn affronta l’ Olanda padrona di casa nella dodicesima e ultima sfida della Volleyball Nations League 2025. Le azzurre arrivano all’appuntamento già qualificate per la Final Eight in programma a?ód? (Polonia) dal 23 al 27 luglio, con un percorso fino a ieri perfetto: 10 vittorie su 10 partite disputate e una striscia aperta di 25 successi consecutivi nei match ufficiali, iniziata più di un anno fa a Macao. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 Il match contro l’ Olanda rappresenta l’ ultima occasione per limare i dettagli e consolidare una condizione che sembra già eccellente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Olanda oggi in tv, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di volley femminile e non vuoi perderti l'emozionante sfida tra Italia e Olanda nella Nations League 2025, sei nel posto giusto! Scopri dove e quando seguire questa importante partita in TV, streaming e con il programma completo.

L’Italia femminile di volley continua a stupire nella Volleyball Nations League, imponendosi con un netto 3-0 sulla Serbia di Boskovic. Con questa vittoria, le azzurre di Julio Velasco raggiungono il decimo successo consecutivo, mantenendo saldamente il prim Vai su Facebook

APELDOORN, CI SIAMO Al via la terza settimana di Nations League per le azzurre della pallavolo! In Olanda, l’Italvolley ancora imbattuta affronta il Belgio e cerca la nona vittoria consecutiva! Fischio d’inizio alle 17! Forzaaaaaaaa #ItaliaTeam #ma Vai su X

