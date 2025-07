Tour de France 2025 tappa di oggi Chinon-Châteauroux | orari tv percorso favoriti Milan ci riprova occhio a Dainese

Oggi, al Tour de France 2025, si corre la nona tappa tra Chinon e Châteauroux, un’occasione imperdibile per i velocisti di brillare. Dopo il sorprendente successo di Milan, l’Italia spera in una doppietta storica, ma occhio a Dainese, pronto a inserirsi. Segui con noi la diretta live dalle 13.25 e scopri tutti i dettagli di un percorso che promette emozioni e colpi di scena!

L’Italia ha finalmente rotto la maledizione con Jonathan Milan ed oggi si affida nuovamente al velocista della Lidl-Trek per fare addirittura doppietta. Con molta probabilità un’altra occasione per i velocisti quest’oggi al Tour de France 2025, ma andiamo a scoprire tutti i dettagli della nona tappa. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.25 PERCORSO NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Il percorso è molto simile alla giornata di ieri e tutto porta ad un epilogo uguale, con una quasi sicura volata sul traguardo di Châteauroux. Attenzione allo sprint intermedio di La Belle Indienne dopo ventiquattro chilometri, che assegna punti importantissimi per la maglia verde e dunque la fuga è difficile che riesca ad andare via subito. 🔗 Leggi su Oasport.it