Il sindaco più amato d’Italia? Nessuna ricetta |  I cittadini premiano la coerenza e le azioni concrete Parla Marco Fioravanti

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, è stato riconosciuto come il più amato d’Italia secondo la classifica de Il Sole 24 Ore, un risultato che premia la sua coerenza e le azioni concrete a favore della comunità. Emozionato e orgoglioso, Fioravanti rappresenta una politica vicina ai cittadini, testimoniata dall’alto consenso ottenuto. Un esempio di leadership autentica che dimostra come l’impegno quotidiano possa fare davvero la differenza.

Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno, non riesce a nascondere l’emozione e l’orgoglio. Non avviene tutti i giorni, infatti, di essere incoronato «il sindaco più amato d’Italia» nell’autorevole classifica de Il Sole 24 Ore, facendo registrare percentuali altissime. Bulgare. Una storia vissuta sempre a destra, con alle spalle la lunga militanza in Fratelli d’Italia. Ma non è solo lassù in alto, perché a fargli compagnia ci sono altri amministratori cresciuti politicamente al fianco di Giorgia Meloni. Scalano le posizioni l’aquilano Pierluigi Biondi, il pistoiese Alessandro Tomasi e Daniele Sinibaldi di Rieti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it