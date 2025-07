Garlasco le due indagini sul Dna e la convinzione della procura | Sempio aveva un complice Spunta la pista dell' amico suicida

A Garlasco, le indagini sul DNA continuano a svelare nuovi misteri, con la procura sempre più convinta che Sempio non agisse da solo. La pista dell’amico suicida si aggiunge alle ipotesi, mentre l’assistente del medico legale è stata esclusa dalla contaminazione dei reperti. Quello che emerge è un quadro complesso, in cui ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti di un caso che tiene ancora tutti col fiato sospeso.

Esclusa la contaminazione dell'assistente del medico legale che nel 2007 prelevò i tamponi durante l'autopsia. Secondo la ferma convinzione della Procura l'ignoto sarebbe un complice del nuovo indagato Sempio.

