Ritorna il Cinema 35 mm in Terrazza a Eataly Torino Lingotto

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle con il ritorno del Cinema in Pellicola a Eataly Torino Lingotto! Dal 15 luglio, ogni martedì fino al 5 agosto, la terrazza si trasforma in un cinema all’aperto dove potrai goderti capolavori come Hiroshima Mon Amour e visitare il Museo Nazionale del Cinema. Un’esperienza unica per gli amanti del grande schermo in formato vintage: non perderti questa magia!

Dal 15 luglio a Eataly appuntamento con la rassegna in pellicola assieme a Hiroshima Mon Amour e Museo Nazionale del Cinema. Ritorna anche quest'anno un must dell'estate a Torino: l'appuntamento con il cinema all'aperto a Eataly Torino Lingotto, rigorosamente in pellicola in 35 millimetri!Dal 15 luglio e per ogni martedì fino al 5 agosto ecco "Cinema

