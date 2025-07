Jennifer Lopez contro Ben Affleck nella nuova hit | Grazie a te sono più forte

Sei pronta a scoprire come Jennifer Lopez risponde alle sfide del cuore con una hit che fa tremare il panorama musicale? Dopo le donne che trasformano il dolore in successo, anche J.Lo si lancia in una rivincita tutta sua, confermando che nel mondo dello spettacolo, il cuore spezzato diventa musica potente. Il destinatario di questa canzone, naturalmente, non può che ...

“Le donne oggi non piangono ma fatturano” rappa Shakira e, prima di lei, era stata Adele a “trasformare il dolore in oro sonante”. Restando in tema, Raffaella Carrà, se ti lascia, consigliava di trovarne uno più bello. Le pop star odierne, se lasciate, preferiscono cantarci sopra. Dopo Shakira, Miley Cyrus, Taylor Swift e Beyoncé, anche Jennifer Lopez sforna la propria personalissima revenge song. Il destinatario, naturalmente, non può che essere Ben Affleck. Wreckage of you, la nuova canzone di Jennifer Lopez. La cantante ha raccontato di aver scritto il nuovo brano durante una notte insonne, per poi registrarlo qualche giorno dopo, in meno di due settimane. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez contro Ben Affleck nella nuova hit: “Grazie a te sono più forte”

In questa notizia si parla di: jennifer - lopez - affleck - grazie

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia - Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane.

? Jennifer Lopez si rilassa in Italia: vacanza da sogno in Costiera Amalfitana La superstar internazionale Jennifer Lopez si sta godendo qualche giorno di relax tra le meraviglie della Costiera Amalfitana, tra panorami mozzafiato, sole e mare cristallino. Vai su Facebook

Jennifer Lopez contro Ben Affleck nella nuova hit: “Grazie a te sono più forte”; Ben Affleck, che grazie a Jennifer Lopez «è tornato ad essere un bravo padre di famiglia»; Ben Affleck e Jennifer Garner sono «più vicini che mai», ed è tutto merito dei loro figli.

Jennifer Lopez: «Non crollerò a causa di chi sei». È la revenge song indirizzata a Ben Affleck? - La cantante ha cominciato il suo tour portando sul palco un nuovo brano, Wreckage of You, che sembra palesemente diretto all’ex marito: «Grazie a te sono più forte, più saggia, migliore di quanto non ... Scrive vanityfair.it

Testo e significato della revenge song di Jennifer Lopez per Ben Affleck (e Shakira è di sicuro super proud) - La storia d’amore dei Bennifer non poteva non avere il suo epilogo anche sul pentagramma, e quindi richieste ... Riporta elle.com