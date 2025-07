Saldi estivi partenza con il botto | Incassi aumentati dell’11% si vendono tanti short e costumi

I saldi estivi nel Cesenate partono con il botto, registrando un impressionante incremento degli incassi e una forte domanda di short e costumi. Mentre alcuni negozi optano per sconti timidi, il desiderio di shopping è alle stelle, specialmente tra le donne. I più coraggiosi, con sconti fino al 50%, confermano un trend di crescita nelle vendite, dimostrando che quest’anno il caldo non ferma la voglia di rinnovare il guardaroba estivo.

Approcci timidi, saldi tentennanti. La prima settimana delle vendite promozionali dei negozi del Cesenate, si apre in molti casi, con sconti ridotti a un ‘misero’ 20% sull’ abbigliamento estivo, e non tutta la merce è contemplata nel saldo. Ma la voglia di comprare non manca, soprattutto da parte della clientela femminile. I più ‘audaci’, quelli con la merce scontata al 50%, confermano un aumento di acquisti rispetto alla prima settimana dei saldi estivi del 2024. "Il bilancio della prima settimana è molto positivo – dice Arianna Casali di Intimissimi – il 50% è una politica vincente. Il negozio è pieno, e la prima settimana è andata alla grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saldi estivi, partenza con il botto: "Incassi aumentati dell’11%, si vendono tanti short e costumi"

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - partenza - botto

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

? SALDI AL VIA! Si parte col botto: fino al 50% di sconto su selezioni imperdibili Passa da Garage, in Via Sardegna 8 - Oristano Orari: 10:00-13:00 / 17:00-20:00 È il momento di fare spazio ai desideri. I saldi sono iniziati! #SaldiEstivi #OristanoShop Vai su Facebook

Saldi estivi, partenza con il botto: Incassi aumentati dell’11%, si vendono tanti short e costumi; Saldi, partenza senza il 'botto' a Bari: Spesa media di 100 euro. Il grande caldo non ha aiutato; Saldi, partenza senza il 'botto' a Bari: 'Spesa media di 100 euro. Il grande caldo non ha aiutato'.

Saldi estivi, partenza con il botto: "Incassi aumentati dell’11%, si vendono tanti short e costumi" - In alcuni negozi gli sconti raggiungono il 50%, ma molti esercizi commerciali hanno scelto di arrivare al 20%. Secondo ilrestodelcarlino.it

Partenza positiva per i saldi estivi grazie ai turisti stranieri - Resca: «Partenza positiva per i saldi a +2,7% grazie al boom di turisti. Lo riporta ilsole24ore.com