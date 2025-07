La cultura di sinistra? Puro conformismo Ma la destra ha peccato di individualismi ora è il momento di fare squadra

Nel nostro panorama politico, tra conformismo e individualismo esasperato, è giunto il momento di riscoprire la forza della collaborazione. Ricordando le pungenti vignette di Guareschi, che mettevano in luce le contraddizioni dei tempi, possiamo trarre spunto per superare le divisioni e fare squadra. Solo uniti, con ironia e consapevolezza, potremo affrontare le sfide di oggi, lasciando alle spalle vecchi schemi e pregiudizi.

Chissà chi si ricorda delle taglienti vignette di Guareschi sul Candido degli anni 1970: comunisti rappresentati con tre narici (donde, “trinariciuti”), ed errori di stampa sull’ Unità presi alla lettera per “obbedienza cieca pronta assoluta” alle direttive del Pci? Una per tutte, quella delle donne grassissime messe sotto un torchio per refuso “comprimere le spose” invece delle “spese”. Era simpatico sarcasmo, però non del tutto fantasioso, se facciamo alcuni recentissimi esempi. Dopo il triste caso dell’uccisione di una giovane nel 2023, manco due anni fa, l’Italia venne inondata dalla parola “patriarcato” rifilata in ogni occasione anche remotissima dalla vicenda; e anche di fronte all’evidenza che dell’assassino tutto si poteva dire, tranne che avesse la faccia e i modi del patriarca: se mai, il contrario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it