Il no agli orali alla maturità | lettera aperta ai giovani vecchi che fanno scena muta agli esami

Di fronte alle recenti polemiche sugli orali della maturità, è giunto il momento di riflettere sul valore delle prove e sul rispetto che meritano i nostri giovani. La scuola dovrebbe essere un luogo di crescita, non di timori o scene mute. È essenziale ascoltare le esigenze degli studenti e promuovere un dialogo costruttivo. Con questa lettera, vogliamo stimolare una discussione seria, aperta e responsabile su come migliorare il percorso formativo.

Pubblichiamo di seguito un intervento del deputato e responsabile scuola della Lega, Rossano Sasso, sul tema degli studenti che rifiutano di sostenere la prova orale dell'esame di maturità. Lettera ai "giovani vecchi" che fanno scena muta agli esami. Da qualche giorno si è scatenato un dibattito sulla scuola e sugli esami di maturità con prese di posizione e opinioni che sembrano catapultate direttamente dal '68: abolizione degli esami, superamento delle regole, contestazione del sistema. E già si scorgono certi matusalemme nostalgici ringalluzzirsi e ricordare i bei tempi andati. Viva "l'immaginazione al potere!" tra un prosecchino a Capalbio e una spaghettata militante in Romagna, con lodi e lodi a chi ha osato sfidare il sistema.

