LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini a caccia del bis! Aggiornamenti dalle 12.00

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta dell’ultima emozionante tappa del Giro d’Italia femminile 2025! Oggi le protagoniste si sfideranno su 134 km tra Forlì e Imola, con il titolo ancora in palio e tanta adrenalina in gioco. Longo e Borghini cercano il bis, mentre la classifica generale si fa incandescente. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa conclusione epica!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ottava ed ultima tappa del Giro d'Italia femminile 2025. Cala il sipario sulla trentaseiesima edizione della Corsa Rosa Women con un ultima frazione imprevedibile. Le atlete si daranno battaglia per 134 chilometri da Forlì ad Imola affrontando un dislivello totale di 2200 metri. Lo spettacolo è assicurato nell'ultima tappa del Giro d'Italia femminile 2025. Dopo una trentina di chilometri iniziali in cui scaleranno anche il Monticino

E' il giorno della penultima tappa del Giro d'Italia femminile. Frazione decisiva che culminerà sulle rampe di Monte Nerone. Longo Borghini sfida nuovamente la maglia rosa Marlen Reusser.

LIVE Giro d'Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata

Tornati a Piobbico le atlete iniziano la salita che porta al traguardo di Monte Nerone, regno del trekking, ma ben noto anche per le sue grotte che attirano gli appassionati speleologi.

