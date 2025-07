Altro che caftano | quest’estate si va in spiaggia con l’abito polo

Quest’estate, addio ai soliti caftani: in spiaggia si sfoggia l’abito polo, un mix di eleganza e freschezza che rivoluziona il look estivo. Sui litorali italiani e del Mediterraneo, c’è chi sceglie il classico e chi osa con stile preppy, portando un tocco di raffinatezza disinvolta sulla sabbia. Trasforma il minimalismo sportivo in un gesto di classe da resort: oltre al bikini, il ritorno dei tankini promette sorprese fashion irresistibili.

P er quest’anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Ma il look cambia, eccome se cambia. Sui litorali italiani e del Mediterraneo c’è chi sceglie il solito caftano e chi, invece, osa qualcosa di diverso. Come l’abito copricostume polo, che porta l’eleganza disinvolta del mondo preppy direttamente sulla sabbia. Trasformando in pochi secondi il minimalismo sportivo in un gesto di stile da resort. Oltre al bikini? il ritorno dei tankini e boy shorts per un’estate all’insegna del comfort con stile X Leggero come un prendisole, grazie alle sue versioni crochet, ma versatile proprio come la sua natura vuole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Altro che caftano: quest’estate si va in spiaggia con l’abito polo

In questa notizia si parla di: caftano - quest - spiaggia - abito

Abito copricostume esttae 2025, modelli e outfit; Parei estivi: quelli di tendenza per la spiaggia, la piscina e anche per la città; Tutte le dritte per un look da spiaggia super chic.

Caftano, perché è di nuovo cool e come indossarlo (non solo in ... - L'iconica direttrice di moda Diana Vreeland una volta descrisse il caftano come «una moda per belle persone», e per molto tempo questo abito ... Lo riporta vogue.it

I caftani, capi passepartout per la spiaggia e la città - A meta tra un abito e un caftano, questo capo è realizzato in tessuto sfumato, degradé, molto attuale. Segnala corriere.it