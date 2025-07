Con gli Oasis di nuovo sul palco si risveglia la febbre (e la rabbia) degli anni ’90.

Con gli Oasis finalmente di nuovo sul palco, si riaccende la passione e l'energia che hanno segnato un'intera generazione. Quel senso di nostalgia e ribellione degli anni '90 torna a farsi sentire, portando con sé emozioni intense e ricordi indimenticabili. È un ritorno che promette di riscrivere le regole della scena musicale e di risvegliare la febbre dei fan di ieri e di oggi. La storia continua, e questa volta, nessuno si fermerà.

Hey kid, did you know? Today 16 years ago. 28 Agosto 2009 – Un’era musicale si è conclusa bruscamente quella sera con l’annuncio ufficiale dello scioglimento degli Oasis. 27 agosto 2024 – La notizia che i fan di tutto il mondo aspettavano è finalmente arrivata: gli Oasis hanno annunciato il loro ritorno. Già nella serata del 25 agosto, sui profili social di entrambi i fratelli Gallagher e anche su quello ufficiale degli Oasis era comparso un teaser con una data, 27.08.24, e un’ora, 8 am. La fine e l’inizio. The Kids are back in Town: Dopo sedici anni e diversi dischi, da solisti, più o meno ispirati, i fratelli Gallagher hanno deciso di riunire la band. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it