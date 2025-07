Tour de France 2025 tappa di oggi Chinon-Châteauroux | orari tv percorso favoriti Ancora una occasione per Milan

Oggi al Tour de France 2025, i riflettori sono puntati sulla nona tappa da Chinon a Châteauroux. Dopo aver rotto il tabù con Jonathan Milan, l’Italia si affida ancora al suo velocista di punta per puntare a un’altra vittoria di fila. La giornata promette spettacolo, con un percorso simile a quello di ieri e tante occasioni per i velocisti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa tappa decisiva, dove il sogno di una doppietta italiana potrebbe diventare realtà.

L’Italia ha finalmente rotto la maledizione con Jonathan Milan ed oggi si affida nuovamente al velocista della Lidl-Trek per fare addirittura doppietta. Con molta probabilità un’altra occasione per i velocisti quest’oggi al Tour de France, ma andiamo a scoprire tutti i dettagli della nona tappa. PERCORSO NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Il percorso è molto simile alla giornata di ieri e tutto porta ad un epilogo uguale, con una quasi sicura volata sul traguardo di Châteauroux. Attenzione allo sprint intermedio di La Belle Indienne dopo ventiquattro chilometri, che assegna punti importantissimi per la maglia verde e dunque la fuga è difficile che riesca ad andare via subito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Chinon-Châteauroux: orari, tv, percorso, favoriti. Ancora una occasione per Milan

