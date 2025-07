addio a luca foresti storico manager del gruppo necta

Addio a Luca Foresti, figura iconica e stimata del Gruppo Necta di Bergamo, un punto di riferimento imprescindibile nel mondo della distribuzione automatica. La community del vending si stringe commossa attorno alla sua memoria, profondamente scossa dalla perdita di un professionista che, con passione e visione, ha plasmato il settore per oltre vent’anni. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di innovatori nel campo, lasciando un vuoto incolmabile.

Bergamo. e figura di riferimento per l’intero comparto della distribuzione automatica. Lo annuncia con “grande commozione e profondo dispiacere” la community del vending. “Foresti ci ha lasciato a soli 61 anni di etĂ , suscitando un grande senso di smarrimento tra colleghi e amici che ne hanno condiviso il lungo percorso professionale. Da oltre vent’anni era protagonista dell’innovazione tecnica nel mondo delle vending machine, prima in N&W e poi in Evoca Group, dove ricopriva il ruolo di Group Vice President Product Development. Con competenza, passione e una straordinaria capacitĂ di visione, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine piĂą importanti della storia del vending italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it