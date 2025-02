Inter-news.it - Fiorentina-Como, due gol ancora e Palladino a picco al Franchi!

Ilbatte lacon il risultato di 2-0 all’Artemio. La squadra di Raffaelecade ain casa dopo la sconfitta contro l’Inter.A! –finisce 0-2: sconfitta clamorosa per la squadra di Raffaele, che delude ampiamente le aspettative. La viola cedee lo fa a pochi giorni dall’altra sconfitta a San Siro con l’Inter. Stavolta il risultato arriva all’Artemio, dove Cesc Fabregas dimostra nuovamente quanto possa essere forte e pericoloso il suo. Nel primo tempo il pallino del gioco lo tiene la, i nuovi sembrano ispirati e su tutti spiccano Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli. Il problema è che mancano le occasioni da gol e alla prima ilcolpisce. Lo fa verso la fine del primo tempo con una super-azione in contropiede di Assané Diao, che scappa in velocità a Rolando Mandragora arrivando davanti a David de Gea e spiazzandolo.