Buffon sta con Thiago Motta | La Juve non è un’entità a parte quelle idee si possono concretizzare anche adesso Vi spiego

Alla Domenica Sportiva, così Gianluigi Buffon ha parlato della situazione in casa Juventus. La risposta dell'ex portiere alle critiche verso i bianconeri.

LE PAROLE – «La Juventus non è un'entità a parte, è una società calcistica con dei giocatori, tifosi, che gioca in un campo come gli altri. Per cui penso che la Juventus si possa permettere il lusso o comunque voler esprimere un calcio più entusiasmante. Perchè con il primo Conte, quello che c'era con noi, il primo portiere a giocare con i piedi in Italia sono stato io, non voleva buttassi via il pallone. E noi siamo stati la prima squadra che proponeva certe uscite dal basso, perchè prima non esistevano e non erano richieste.