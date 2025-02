Inter-news.it - Fiorentina-Inter 3-0, le statistiche illustrano un recupero tragicomico!

Il risultato finale diè 3-0 in favore dei viola. Nerazzurri praticamente inesistenti di fronte alla squadra di Palladino che va a segno con Ranieri e la bis di Kean neldella 14ª giornata di Serie A: queste ledel match disputato allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.LA PRESTAZIONE – Anche quello della quattordicesima giornata di Serie A 2024/2025 diventa unda incubo per i nerazzurri.termina 3-0 e restituisce un’immagine completamente distorta e sbiadita della squadra di Simone Inzaghi. Gliisti appaiono sin dal primo tempo non abbastanza sul pezzo, al contrario degli uomini di Vincenzo Italiano che devono fare i conti anche con numerosissime indisponibilità. Nel secondo tempo la situazione peggiora radicalmente, con l’che fatica davvero tanto a trovare i varchi giusti per affondare e con lafredda che colpisce per ben tre volte.