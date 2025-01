Justcalcio.com - Guarda Forest V Brighton: TV e dettagli di streaming per oggi

Notizia fresca giunta in redazione:Nottinghamvsnel primo calcio d’inizio della Premier League, conqui su flussi live e canali TV a livello globale.NottinghamvsInformazioni chiave• Data: Sabato 01 febbraio 2025• Tempo di kick-off: 12:30 PM GMT / 7:30 ET• Luogo: The City Ground, Nottingham• TV e: TNT Sports (UK) Network USA, Sling TV (USA) Fubo Optus (Australia) Fubo (Canada)•da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischiNottinghamcercherà una risposta mentre ospiteràin Premier League questo fine settimana.Gli alberi difficili sono stati martellati per 5-0 da Bournemouth lo scorso fine settimana sulla costa meridionale, aggravandoli a una prima sconfitta in nove partite. Nuno Espirito Santo cercherà una risposta questo fine settimana mentre la sua squadra continua a inseguire un luogo di qualificazione della UEFA Champions League.